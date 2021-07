Immissioni in ruolo 2021, Mef autorizza 112.473 posti. Ci saranno assunzioni dalle Gps (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Mef ha dato autorizzazione per le assunzioni in ruolo 2021/2022: i posti saranno 112473 in totale. E’ quanto emerge da fonti sindacali. Quest’anno la novità è che ci sarà una fase straordinaria di Immissioni in ruolo da Gps di prima fascia, come previsto dal decreto sostegni bis. Bisogna chiarire che i posti autorizzati dal L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Mef ha datozione per lein/2022: i112473 in totale. E’ quanto emerge da fonti sindacali. Quest’anno la novità è che ci sarà una fase straordinaria diinda Gps di prima fascia, come previsto dal decreto sostegni bis. Bisogna chiarire che iti dal L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2021, Mef autorizza 112473 posti. Ci saranno assunzioni dalle Gps - infoitinterno : Immissioni in ruolo 2021, quando possono partecipare docenti già di ruolo - GazzettaDellaSc : Immissioni in ruolo da concorso straordinario 2020 sui posti accantonati: vincolo triennale, da quando decorre… - ProDocente : Immissioni in ruolo da concorso straordinario 2020 sui posti accantonati: vincolo triennale, da quando decorre - orizzontescuola : Immissioni in ruolo da concorso straordinario 2020 sui posti accantonati: vincolo triennale, da quando decorre -