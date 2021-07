Immissione in ruolo 2021, elenchi idonei concorso 2016 a scadenza. Assunzione garantita da fascia aggiuntiva concorso 2018, se inseriti (Di venerdì 16 luglio 2021) Le immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/22, in via ordinaria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsi 2016, 2018 e relative fasce aggiuntive per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria; dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 e STEM nel caso della secondaria. Vigenza elenchi idonei delle graduatorie di merito del concorso ordinario 2016. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Le immissioni inper l'a.s./22, in via ordinaria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsie relative fasce aggiuntive per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria; dalle graduatorie di merito delstraordinario 2020 e STEM nel caso della secondaria. Vigenzadelle graduatorie di merito delordinario. L'articolo .

