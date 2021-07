Il viaggio "senza spostarsi": la magia della fotografia in mostra a Milano (Di venerdì 16 luglio 2021) Come era viaggiare prima della pandemia di Covid? E come sarà ora?. “Travelling without moving”, una rassegna fotografica sul tema del viaggio per "immaginare di farlo insieme" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Come era viaggiare primapandemia di Covid? E come sarà ora?. “Travelling without moving”, una rassegna fotografica sul tema delper "immaginare di farlo insieme"

Advertising

MedurStella : RT @Miky04060237: ?? sarai sempre nei miei pensieri mi hai fatto lo scherzo più brutto che potevi farmi il dolore che provo è incolmabile e… - ilgiornale : Come era viaggiare prima della pandemia di Covid? E come sarà ora?. “Travelling without moving”, una rassegna fotog… - Kalu_na6 : @micheciprovo Aaahhh quanti ne ho fatti così! Scozia, Irlanda, Francia... senza prenotare un solo pernottamento tra… - FSiciliambiente : La scomparsa di Libero De Rienzo ci addolora molto, siamo senza parole. Ci mancherai, fai buon viaggio ??… - GruppoFISenato : 'Centinaia di #ragazzi italiani sono bloccati all'estero, dove si sono recati per un viaggio studio, a causa di pos… -