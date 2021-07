Il tifoso inglese del tatuaggio con la coppa | ' Tormentato dagli italiani su Facebook | non so come fare'

Advertising

CB_Ignoranza : Questo tifoso inglese si è tatuato la vittoria dell'Inghilterra all'Europeo. Ha fatto benissimo, hanno già il trofe… - we_ci65 : RT @ap_qualcosa: ?? Il tifoso inglese che si era tatuato la coppa degli Europei sulla gamba? La disperazione: 'Gli italiani non mi danno tr… - ap_qualcosa : ?? Il tifoso inglese che si era tatuato la coppa degli Europei sulla gamba? La disperazione: 'Gli italiani non mi d… - MMedifocus : Sei un coglione e te lo meriti. - lorenzo14906804 : @Monkeywrench666 @bonucci_leo19 Ma chiuditi nel cesso mentecatto di tifoso inglese. -

Alzi la mano chi non si è lasciato scappare una risatina quando, prima della finale di tra e , sui social sono apparse le foto del tatuaggio di Lewis Holden , ilormai famoso in tutto il mondo. Sulla gamba, Lewis - in barba alla scaramanzia - aveva tatuato la coppa europea e una scritta eloquente : 'England Winners, It's Coming Home!'. Ma la ...