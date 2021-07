Il tifoso inglese che si era tatuato la coppa degli Europei sulla gamba? La disperazione: “Gli italiani non mi danno tregua” (Di venerdì 16 luglio 2021) Si era tatuato la coppa con tanto di scritta “Inghilterra Campione! It’s coming home“. Sì, parliamo di Lewis Holden, il tifoso inglese divenuto ormai celebre in tutto il mondo per il tatuaggio a dire poco avventato. E adesso che la squadra inglese ha perso, che si fa? “Ora devi amputare la gamba“, gli hanno suggerito ironicamente gli amici. Ma Lewis tira dritto, è convinto della scelta che ha fatto e non ha alcuna intenzione di rimuoverlo: “Sono assolutamente distrutto, chi non lo è? Ma me lo tengo”, ha esordito in un’intervista rilasciata al Manchester Evening News. Poi ha rivelato: “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Si eralacon tanto di scritta “Inghilterra Campione! It’s coming home“. Sì, parliamo di Lewis Holden, ildivenuto ormai celebre in tutto il mondo per il tatuaggio a dire poco avventato. E adesso che la squadraha perso, che si fa? “Ora devi amputare la“, gli hanno suggerito ironicamente gli amici. Ma Lewis tira dritto, è convinto della scelta che ha fatto e non ha alcuna intenzione di rimuoverlo: “Sono assolutamente distrutto, chi non lo è? Ma me lo tengo”, ha esordito in un’intervista rilasciata al Manchester Evening News. Poi ha rivelato: “Non ...

