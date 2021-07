Il Tar dà ragione al Comitato Cura Domiciliare: accesso agli atti Aifa su anticorpi monoclonali (Di venerdì 16 luglio 2021) – Il Tar del Lazio ha accolto l’Istanza del Comitato Cura Domiciliare Covid 19 relativamente la negazione di accesso agli atti da parte di Aifa, relativamente ad una riunione tenutasi nell’autunno del 2020 tra Aifa e la società Eli Lilly, produttrice di anticorpi monoclonali, che aveva proposto una sperimentazione gratuita all’Italia che fu invece rifiutata. Ne dà notizia un comunicato del Comitato Cura Domiciliare Covid 19. “Avremmo potuto avere diecimila dosi di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) – Il Tar del Lazio ha accolto l’Istanza delCovid 19 relativamente la negazione dida parte di, relativamente ad una riunione tenutasi nell’autunno del 2020 trae la società Eli Lilly, produttrice di, che aveva proposto una sperimentazione gratuita all’Italia che fu invece rifiutata. Ne dà notizia un comunicato delCovid 19. “Avremmo potuto avere diecimila dosi di ...

Advertising

anna30048679 : @ILSUGODITUTTA @icebergfinanza @borghi_claudio Le sembra normale che se non ti fai il vaccino E il tampone, non ti… - Gizmo_HH : @queequeg1901 Ma allora aveva ragione Borghi sul ricorso al tar ?? - gadmeischia : Ugo De Rosa | La storia del chiosco della Mandra, quell’orrenda attrazione turistica mal inserita e mal progettate… - marialauraloi : RT @viaggrego: Duro 1° colpo alla #DittaturaSanitaria, il #Tar dà ragione ai #Sanitari non vaccinati: “Al momento Non possono essere #Sospe… - viaggrego : RT @viaggrego: Duro 1° colpo alla #DittaturaSanitaria, il #Tar dà ragione ai #Sanitari non vaccinati: “Al momento Non possono essere #Sospe… -