“Il sogno di una vita”. La coppia vip lo annuncia così: presto genitori: “Siamo giovani ma pronti” (Di venerdì 16 luglio 2021) Momento di enorme gioia per i due vip italiani, che potranno finalmente diventare genitori. Entrambi hanno voluto annunciare la lieta notizia con post su Instagram sui rispettivi profili. Bellissima anche la foto con la quale hanno comunicato la notizia, che vede lui baciare il pancione della sua dolce metà. E l’uomo ha dunque postato sul social network la seguente didascalia: “Il sogno di una vita, diventeremo genitori. Ebbene sì, avete visto bene ed è tutto vero, quando mi si chiedeva ‘cosa desideri di più al mondo’. E ancora: “La mia risposta è sempre stata quella di diventare papà ed ora il mio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Momento di enorme gioia per i due vip italiani, che potranno finalmente diventare. Entrambi hanno volutore la lieta notizia con post su Instagram sui rispettivi profili. Bellissima anche la foto con la quale hanno comunicato la notizia, che vede lui baciare il pancione della sua dolce metà. E l’uomo ha dunque postato sul social network la seguente didascalia: “Ildi una, diventeremo. Ebbene sì, avete visto bene ed è tutto vero, quando mi si chiedeva ‘cosa desideri di più al mondo’. E ancora: “La mia risposta è sempre stata quella di diventare papà ed ora il mio ...

