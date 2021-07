(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – A seguitosua visita a Salerno il 3 e 4 giugno, conclusasi proprio a, l’Ambasciatore d’Algeria in Italia Ahmed Boutache ritornerà sabato 17 luglio per sugellare l’antico legame tra il borgo e le località costiere algerine interessate dal fenomeno dell’emigrazione dei cetaresi con le loro famiglie, durante la prima metà del secolo scorso, al fine di trovare sostentamento attraverso la pesca. La visita dell’Ambasciatore fu promossa unitamente alda Ugo Picarelli, FondatoreBorsa Mediterranea del Turismo Archeologico (la XXIII edizione ...

anteprima24 : ** Il #Sindaco di #Cetara Della Monica firma il #Gemellaggio con #Ghazaouet ** -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Cetara

anteprima24.it

Nel corso dell'appuntamento, ildel Comune di Vietri, Giovanni De Simone , ha annunciato ... con il supporto del Credito Cooperativo Scafati e" Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e ...Vietri sul Mare è Covid Free! Ad annunciarlo ilGiovanni De Simone sulla propria pagina Facebook. 'Con grande gioia oggi l'ultimo cittadino ...: niente processione e fuochi d'artificio in ...Dopo la visita a Salerno il 3 e 4 giugno scorsi, l'Ambasciatore d'Algeria in Italia Ahmed Boutacheritornerà a Cetara sabato 17 luglio per sugellare l'antico legame tra il borgo e le località costiere ...«Da anni - spiega il sindaco Giovanni De Simone - aspettavamo questo approdo che da la prossimità di collegare Vietri alla Costa d'Amalfi. Ci mancava, ci voleva, ringraziamo gli imprenditori che hanno ...