Il rossetto scuro ha conquistato le dive al Festival di Cannes (Di venerdì 16 luglio 2021) Le star di Cannes hanno un debole per il rossetto scuro e lo hanno dimostrato sul red carpet. La kermesse cinematografica in Costa Azzurra ha dato la possibilità a tantissime attrici e modelle di sfilare sul tappeto rosso, lanciando una nuova tendenza per il make-up dell’estate 2021. Rossetti rosso scuro, bordeaux, tendenti al viola, al marrone e al nero: tutte nuance scure che hanno preso le distanze dal make-up cliché dell’estate portando un pizzico di dark alla Croisette. In genere, queste sfumature di colori più gotici sono associate all’inverno, stagione ideale per giocare con colori più scuri. Ma la bellezza della ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 luglio 2021) Le star dihanno un debole per ile lo hanno dimostrato sul red carpet. La kermesse cinematografica in Costa Azzurra ha dato la possibilità a tantissime attrici e modelle di sfilare sul tappeto rosso, lanciando una nuova tendenza per il make-up dell’estate 2021. Rossetti rosso, bordeaux, tendenti al viola, al marrone e al nero: tutte nuance scure che hanno preso le distanze dal make-up cliché dell’estate portando un pizzico di dark alla Croisette. In genere, queste sfumature di colori più gotici sono associate all’inverno, stagione ideale per giocare con colori più scuri. Ma la bellezza della ...

Advertising

stydjaa : Devo ricordarmi di non mettere più il rossetto scuro, mi sta proprio male - Sa_andthecity : Aggiungo infradito di gomma sciabattando. Per il reparto femminile invece per me obbrobrio la matita contorno labbr… -

Ultime Notizie dalla rete : rossetto scuro Jessica Alba in controtendenza: la tinta d'estate è castano scuro ... Jessica Alba va in controtendenza e passa dal biondo caramellato al castano scuro . Una tinta non convenzionale per i mesi estivi, perfetta per valorizzare il nuovo rossetto liquido della sua linea ...

Matita Bianca sotto agli Occhi come Chiara: a chi dona? ... accentuare l'effetto della matita bianca l'idea geniale è utilizzare pochissimo ombretto scuro ... in un colore tra il marrone e il rosa molto simile a quello del rossetto. L'idea quindi era di creare ...

Il rossetto scuro ha conquistato le dive al Festival di Cannes Velvet Mag Jessica Alba in controtendenza: la tinta d’estate è castano scuro Jessica Alba va in controtendenza e passa dal biondo caramellato al castano scuro. Una tinta non convenzionale per i mesi estivi, perfetta per valorizzare il nuovo rossetto liquido della sua linea ...

Rossetti, a Cannes 2021 il make up estivo è dark in cui spiccavano le labbra prugna scurissimo, al limite del deep black. E non è stata l’unica. Anche Maggie Gyllenhaal ha puntato tutto sulle labbra con un rossetto borgogna leggermente glossato, ...

... Jessica Alba va in controtendenza e passa dal biondo caramellato al castano. Una tinta non convenzionale per i mesi estivi, perfetta per valorizzare il nuovoliquido della sua linea ...... accentuare l'effetto della matita bianca l'idea geniale è utilizzare pochissimo ombretto... in un colore tra il marrone e il rosa molto simile a quello del. L'idea quindi era di creare ...Jessica Alba va in controtendenza e passa dal biondo caramellato al castano scuro. Una tinta non convenzionale per i mesi estivi, perfetta per valorizzare il nuovo rossetto liquido della sua linea ...in cui spiccavano le labbra prugna scurissimo, al limite del deep black. E non è stata l’unica. Anche Maggie Gyllenhaal ha puntato tutto sulle labbra con un rossetto borgogna leggermente glossato, ...