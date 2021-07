Il ritorno di Frankie Hi - Nrg | ' Il mio rap incontra il jazz | un mix tutto da ballare'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Aleera feat.Hi - Nrg Mc & Giorgio Li Calzi saranno in concerto stasera al Festival di Villa Arconati (Castellazzo di Bollate, ore 20; biglietti 13 euro più prevendita). La serata si ...

... Luca Mangani basso elettrico, Donato Stolfi batteria) che contamina il jazz con sonorità mediorientali e lo unisce alla tromba di Li Calzi e al rap diHi - Nrg, uno dei padri del genere in ...... con due chitarristi portoghesi di grande levatura:Chavez e Peixe . Domenica 25 al Kuta di ... Da segnalare assolutamente ildella regina di Spiagge soul , Noreda Graves , bellissima e ...«Un anno di pandemia globale non ha spento la nostra voglia di musica e condivisione sociale, anzi ci ha aperto la mente mostrandoci nuovi orizzonti e nuove idee»: con queste ...Aljazzeera feat. Frankie Hi-Nrg Mc & Giorgio Li Calzi saranno in concerto stasera al Festival di Villa Arconati (Castellazzo di Bollate, ore ...