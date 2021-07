Il Pnrr è una leva formidabile. Ma servono 3mila miliardi. Mentre arriva la prima tranche del Recovery plan si fanno i conti. Digitale, energia green, salute: il pozzo è senza fondo (Di venerdì 16 luglio 2021) Un euro del Pnrr non si è ancora visto (la prima tranche da 25 miliardi arriverà la settimana prossima) ma c’è già chi mette le mani avanti e avvisa che i quasi 200 miliardi complessivi assegnati all’Italia non basteranno per centrare l’obiettivo di un’economia a impatto zero entro il 2050. Ultima a sostenerlo è un’analisi presentata ieri a Milano dalla società di consulenza Bain & Company. Solo nel nostro Paese, per una completa transizione green serviranno investimenti per almeno tremila miliardi di euro. Volumi che non possono essere sostenuti senza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Un euro delnon si è ancora visto (lada 25arriverà la settimana prossima) ma c’è già chi mette le mani avanti e avvisa che i quasi 200complessivi assegnati all’Italia non basteranno per centrare l’obiettivo di un’economia a impatto zero entro il 2050. Ultima a sostenerlo è un’analisi presentata ieri a Milano dalla società di consulenza Bain & Company. Solo nel nostro Paese, per una completa transizioneserviranno investimenti per almeno tremiladi euro. Volumi che non possono essere sostenuti...

