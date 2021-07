Il "patto della spigola" non basta: per i 5S sondaggi impietosi (Di venerdì 16 luglio 2021) Forse non basterà la foto di Conte e Grillo attovagliati che siglano la pace: i sondaggi per il M5s sono impietosi. Si consolida la posizione del centrodestra Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Forse non basterà la foto di Conte e Grillo attovagliati che siglano la pace: iper il M5s sono. Si consolida la posizione del centrodestra

