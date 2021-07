Il Patek Philippe di Jay-Z è l' orologio sportivo di superlusso che vorremmo sempre portare al polso

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 16 luglio 2021) Dicci la tua marca di orologi preferita e saprai quale canzone di Jay-Z ti piace. Questo perché il rapper di New York, marito di Beyoncé, li ha nominati quasi tutti nelle sue canzoni.? Ascolta Apeshit, registrato con Queen B. Audemars Piguet? Il pezzo giusto è Show You How, datato 2002. Rolex? La canzone è N***as in Paris, in collaborazione con Kanye West. Questi nomi non sono presenti nei brani di Jay-Z solo come un mezzuccio retorico, utile a completare i versi delle sue canzoni. Si tratta di una vera passione, come dimostra la sua vasta e ineguagliabile collezione di cronografi. In pratica per l'artista è naturale parlare di orologeria ...