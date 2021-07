Il paradosso di Perisic: senza offerte resta, per la gioia di Inzaghi (Di venerdì 16 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'apppubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : paradosso Perisic Il paradosso di Perisic: senza offerte resta, per la gioia di Inzaghi Per necessità e per virtù: in fondo, sicuri che in giro ci sia qualcuno che possa coprire meglio di Ivan Perisic la fascia mancina dell'Inter? Simone Inzaghi ha già votato, schierandosi a favore della permanenza del croato. Il resto lo ha fatto fin qui il mercato, non essendo arrivata nella sede di Viale ...

