Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi venerdì 16 luglio. Marta pensa che potrebbe adottare Anna, ma il pensiero che la vera madre possa avanzare diritti sulla piccola, la rende triste. Intanto Umberto e Riccardo scoprono che Ravasi è sposato. Serena tenta un'ultima carta per far tornare la memoria a Filippo, ma il suo piano fallisce anche questa volta. Franco consiglia il nipotino Jimmy su come Articolo completo: dal blog SoloDonna

