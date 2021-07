Il nostro paesaggio era l’Eden, così possiamo ricostruirlo (di M. Garofalo) (Di venerdì 16 luglio 2021) (di Mauro Garofalo) “Abitavamo l’Eden e lo abbiamo distrutto, ora ce ne siamo accorti e possiamo rimediare”. A dirlo è Giuseppe Barbera, docente di Colture arboree all’Università di Palermo, autore de Il giardino del Mediterraneo Storie e paesaggi da Omero all’Antropocene (il Saggiatore, €22), appena uscito. “Da adolescente, vivevo in città ma passavo le vacanze a tre chilometri da Palermo: 40 anni fa quel territorio era il paradiso degli agrumi”, ricorda Barbera. “È da quell’idea di paesaggio che ho tratto i miei attuali valori di estetica, etica, ecologia”. Secondo questa visione, il paesaggio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) (di Mauro) “Abitavamoe lo abbiamo distrutto, ora ce ne siamo accorti erimediare”. A dirlo è Giuseppe Barbera, docente di Colture arboree all’Università di Palermo, autore de Il giardino del Mediterraneo Storie e paesaggi da Omero all’Antropocene (il Saggiatore, €22), appena uscito. “Da adolescente, vivevo in città ma passavo le vacanze a tre chilometri da Palermo: 40 anni fa quel territorio era il paradiso degli agrumi”, ricorda Barbera. “È da quell’idea diche ho tratto i miei attuali valori di estetica, etica, ecologia”. Secondo questa visione, il...

Advertising

HuffPostItalia : Il nostro paesaggio era l’Eden, così possiamo ricostruirlo (di M. Garofalo) - tidosedai : @VonInWonderland Perdonami ma sono umbro e sono particolarmente sensibile alla conservazione del nostro bel paesagg… - SoaveWine : RT @WineNewsIt: Il #Soave investe ancora sul #paesaggio, e su #cru e #longevità per crescere in #valore. La rotta tracciata da #SandroGini,… - marcocarestia : RT @WineNewsIt: Il #Soave investe ancora sul #paesaggio, e su #cru e #longevità per crescere in #valore. La rotta tracciata da #SandroGini,… - alessio_turazza : RT @WineNewsIt: Il #Soave investe ancora sul #paesaggio, e su #cru e #longevità per crescere in #valore. La rotta tracciata da #SandroGini,… -