Il mezzo agricolo urta una sbarra di ferro: la scintilla scatena l'incendio nel campo. Le fiamme sfiorano una villa (Di venerdì 16 luglio 2021) MAGLIANO DI TENNA - L'ennesimo incendio che sta ' bruciando' l'entroterra si è sviluppato stamattina verso le ore 11 in territorio di Magliano di Tenna ha interessato un campo di grano e alcune querce ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 luglio 2021) MAGLIANO DI TENNA - L'ennesimoche sta ' bruciando' l'entroterra si è sviluppato stamattina verso le ore 11 in territorio di Magliano di Tenna ha interessato undi grano e alcune querce ...

