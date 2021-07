Il messaggio di Ronaldo alla Juve: "Arrivo il 25. E resto". Si lavora al prolungamento spalmando l'ingaggio (Di venerdì 16 luglio 2021) Sulla Gazzetta. Il portoghese ha comunicato al club che è impaziente di riprendere ad allenarsi. Vorrebbe rinnovare fino al 2023 per vincere la Champions Ph Carlo Hermann/KontroLab Cristiano Ronaldo ha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Sulla Gazzetta. Il portoghese ha comunicato al club che è impaziente di riprendere ad allenarsi. Vorrebbe rinnovare fino al 2023 per vincere la Champions Ph Carlo Hermann/KontroLab Cristianoha ...

