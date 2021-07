Il matrimonio di Verratti: al party da sogno cambio d’abito per Jessica Aidi (Di venerdì 16 luglio 2021) Jessica Aidi, la moglie di Marco Verratti, non poteva lasciarci con un solo abito da sposa. Il matrimonio del calciatore della Nazione e della bellissima modella ieri ha incantato molti e fatto spettegolare altri. Verratti non aveva occhi che per la sua Jessica e lei si è fatta ammirare in tutto il suo splendore e l’originalità del primo abito da sposa, ovvero il tailleur di pizzo indossato per il sì. Il rito civile ha concesso alla sposa ben più trasparenze e sensualità, poi di sera per il party la splendida Jessica Aidi ha indossato un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 luglio 2021), la moglie di Marco, non poteva lasciarci con un solo abito da sposa. Ildel calciatore della Nazione e della bellissima modella ieri ha incantato molti e fatto spettegolare altri.non aveva occhi che per la suae lei si è fatta ammirare in tutto il suo splendore e l’originalità del primo abito da sposa, ovvero il tailleur di pizzo indossato per il sì. Il rito civile ha concesso alla sposa ben più trasparenze e sensualità, poi di sera per illa splendidaha indossato un ...

