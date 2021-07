Il Guardian | «Putin aiutò Trump» | lo scoop al contrario

(Di venerdì 16 luglio 2021) Russiagate: ci risiamo? Ilha rivelato di essere entrato in possesso di documenti riservati del governo russo. Documenti, secondo cui Vladimiravrebbe autorizzato un'operazione spionistica a sostegno della candidatura presidenziale di Donaldnel 2016. In particolare, secondo la testata britannica, il leader russo avrebbe voluto aiutare il magnate newyorchese – nel documento definito "mentalmente instabile" – con la finalità di "garantire gli obiettivi strategici di Mosca, tra cui il 'tumulto sociale' negli Stati Uniti e un indebolimento della posizione negoziale del presidente americano". Insomma, sembrerebbe tornare ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardian Putin

