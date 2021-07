Advertising

repubblica : Il Green Deal spacca l’Europa. Roma e Parigi chiedono modifiche - repubblica : Green Deal, la rivoluzione energetica dell'Europa non sarà indolore - morry74 : Green Deal, la rivoluzione energetica dell'Europa non sarà indolore - DividendProfit : Il Green Deal spacca l’Europa. Roma e Parigi chiedono modifiche - MashableItalia : Il Green Deal europeo offre alle startup italiane una enorme opportunità -

Ultime Notizie dalla rete : Green Deal

...attività delle aziende del settore eolico per garantire la gestione sostenibile e circolare delle pale eoliche a fine vita e favorire il rinnovamento degli impianti esistenti in ottica...È quanto afferma il vicepresidente esecutivo della Commissione, con incarico per ileuropeo, Frans Timmermans, nel giorno in cui l'esecutivo lancia la nuova strategia per la protezione e ...La Commissione Europea ha adottato un pacchetto di azioni Fit for 55 che trasformeranno le politiche dell'UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e tassazion e nel tentativo di ...dell'UE (del 14 luglio 2021), da altre primarie organizzazioni armatoriali europee giungono altre reazioni alla proposta della Commissione volta a realizzare il Green Deal europeo, che è una delle sei ...