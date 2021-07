Il Green deal dell’Ue è ambizioso ma ha un punto debole (Di venerdì 16 luglio 2021) Bruxelles. Le inondazioni in Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, con il tragico bilancio di vite umane e devastazione, confermano la gravità dei cambiamenti climatici estremi. L’Unione europea ambisce a essere l’avanguardia della riduzione delle emissioni nella battaglia globale per cercare di contenere l’aumento della temperatura. Mercoledì Ursula von der Leyen ha presentato un pacchetto di misure legislative e fiscali destinate a trasformare in profondità lo stile di vita degli europei e il funzionamento dell’economia europea. Il giorno dopo, mentre il vicepresidente responsabile per il clima Frans Timmermans era in conferenza stampa per presentare le proposte legate al ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Bruxelles. Le inondazioni in Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, con il tragico bilancio di vite umane e devastazione, confermano la gravità dei cambiamenti climatici estremi. L’Unione europea ambisce a essere l’avanguardia della riduzione delle emissioni nella battaglia globale per cercare di contenere l’aumento della temperatura. Mercoledì Ursula von der Leyen ha presentato un pacchetto di misure legislative e fiscali destinate a trasformare in profondità lo stile di vita degli europei e il funzionamento dell’economia europea. Il giorno dopo, mentre il vicepresidente responsabile per il clima Frans Timmermans era in conferenza stampa per presentare le proposte legate al ...

