Il governo conferma il bonus affitti | chi sono i beneficiari e come ottenerlo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ilcommerciali èto dal decreto Sostegni-bis. La scadenza per usufruirne è il 31 luglio Molti commercianti hanno subito perdite durante la pandemia. Le chiusure temporanee degli esercizi commerciali ha comportato un azzeramento degli incassi ma non dei costi. I costi fissi per mantenere un negozio, seppur chiuso,più alti di quanto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

spinnakerkr : RT @signori_massimo: Il governo inglese conferma circa 1400 decessi ed oltre 1 milione di reazioni avverse post vaccinazione al 30 giugno.… - rosaiaccheo : @HuffPostItalia Conferma ogni giorno di più che se fosse stato al governo in questo periodo che stiamo attraversand… - AglioVestito : RT @signori_massimo: Il governo inglese conferma circa 1400 decessi ed oltre 1 milione di reazioni avverse post vaccinazione al 30 giugno.… - AvvocatoLorenti : RT @JolandaBivona: Il SAGE meeting del governo UK, conferma che un'alta vaccinazione durante la pandemia causa varianti particolarmente agg… - medeadicyta : RT @signori_massimo: Il governo inglese conferma circa 1400 decessi ed oltre 1 milione di reazioni avverse post vaccinazione al 30 giugno.… -

Ultime Notizie dalla rete : governo conferma

FirenzeToday

ad_dyn Mentrela contrarietà al Green pass allargato Fdi. "Unimpone l'obbligo di un documento all'entrata dei locali e per accedere in senso generale alla vita sociale, altrimenti ...Mentrela contrarietà al Green pass allargato Fdi. "Unimpone l'obbligo di un documento all'entrata dei locali e per accedere in senso generale alla vita sociale, altrimenti si è ...Biden non viene meno alle restrizioni sulle rimesse imposte dall'amministrazione Trump, al contrario di quanto aveva promesso in campagna elettorale ...Sei giorni dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio, le istituzioni e i sindacati si sono riuniti per una battaglia che si preannuncia lunga e difficile: ecco com'è andata ...