Il giallista uccise il padre a martellate | la svolta nelle indagini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : giallista uccise

il Giornale

Cambia il movente ma non l'accusa nei confronti di Marco Eletti , l'autore di thriller indagato per l' omicidio del padre Paolo, trovato esanime nella sua abitazione di San Martino in Rio, in ...Cambia il movente ma non l'accusa nei confronti di Marco Eletti , l'autore di thriller indagato per l' omicidio del padre Paolo, trovato esanime nella sua abitazione di San Martino in Rio, in ...Spunta un nuovo profilo sociail e cambia il movente del delitto: ecco perché Marco Eletti avrebbe massacrato il papà Paolo ...Appena uscito in libreria Misteri ambrosiani è già sold out. Il nuovo caso del commissario Maspero su uno dei più feroci assassini che Milano abbia mai conosciuto ...