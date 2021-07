Il Garibaldi annulla bando per gli oss: accolto il ricorso della Fsi - Usae (Di venerdì 16 luglio 2021) L'azienda ospedaliera Garibaldi di Catania ha annullato bando e graduatoria, accogliendo il ricorso presentato a sostegno degli oss dalla Fsi - Usae. All'avviso pubblico a tempo determinato per ... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 16 luglio 2021) L'azienda ospedalieradi Catania hatoe graduatoria, accogliendo ilpresentato a sostegno degli oss dalla Fsi -. All'avviso pubblico a tempo determinato per ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Avviso per Oss, Garibaldi annulla bando e graduatoria. Accolto ricorso della Fsi-Usae: “Torniamo in VI commissione sanità e i… - AssoCare : Avviso per Oss, Garibaldi annulla bando e graduatoria. Accolto ricorso della Fsi-Usae: “Torniamo in VI commissione… -