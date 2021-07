Il dramma M5S | tornano a volare gli stracci fra i grillini schiaffeggiati da De Luca

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 luglio 2021) La pace armata fra le due facce del Giano bifronte M5S, Beppe Grillo e Giuseppe Conte, dura lo spazio di poche ore. Il tempo di una foto ricordo per i Social. Il tempo di farsi schiaffeggiare metaforicamente dall’arcinemico De. Poi sull’M5S torna a piovere orizzontale come se non ci fosse un domani. Le chat dei Cinque Stellead arroventarsi divise fra gli irriducibili seguaci di Conte e chi, invece, pratica l’hic stabimus optime nel governo Draghi. Non solo, ad arroventare il clima c’è anche la questione giustizia per la riforma Cartabia sulla quale Conte e il suo manipolo non vogliono cedere di un millimetro. Ma, soprattutto, sul clima ...