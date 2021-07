Il Covid blocca gli italiani all'estero: 1.150 tra Malta, Dubai, Grecia e Spagna (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono circa 1.150 , secondo quanto apprende l’Agi, gli italiani bloccati all’estero, perché risultati positivi o entrati in stretto contatto con un contagiato da Covid-19. I numeri sono in continuo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono circa 1.150 , secondo quanto apprende l’Agi, gliti all’, perché risultati positivi o entrati in stretto contatto con un contagiato da-19. I numeri sono in continuo...

Advertising

PanDemonio68 : @Red_Pill_80 @kapparella @lmazzon70 @foisluca84 Il cucciolo con 'istruzione di alto livello' si è risentito e, manc… - Cosi49Cosimo : RT @Anna26648966: @EnzoQuareEQ7 @sanghi47 @lucatelese Pensi che vaccini di 50anni fa siano stati più sicuri per le prime generazioni rispet… - Anna26648966 : @EnzoQuareEQ7 @sanghi47 @lucatelese Pensi che vaccini di 50anni fa siano stati più sicuri per le prime generazioni… - FRaccordo : Chiedi al #Compagno #Renga la sua avversione sui vaccini e lui ti blocca. Il comunista che fa ironia ma non l'acce… - mittdolcino : Alluvione in Germania: se gli italiani fossero come i tedeschi ai tempi del COVID, nasconderebbero le vanghe da us… -