Il concerto di Max Pezzali al Teatro Romano è Sold Out (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – . A comunicarlo è lo staff del BCT Music Festival sui canali ufficiali della manifestazione. Lo storico cantante degli 883, che lunedì 2 agosto alle 21.30 porterà nel Sannio il suo nuovo tour ‘Max 90 Live’, ha dunque fatto registrare il tutto esaurito in soli 4 giorni. I settecento biglietti messi a disposizione sui circuiti Ticket One e Go2 sono stati polverizzati (con i 100 posti in platea terminati in 24 ore) e confermano la grande attesa per l’evento. Pezzali nella storica cornice del Teatro Romano canterà alcuni dei maggiori successi che ne hanno fatto un’icona ai tempi degli indimenticabili ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – . A comunicarlo è lo staff del BCT Music Festival sui canali ufficiali della manifestazione. Lo storico cantante degli 883, che lunedì 2 agosto alle 21.30 porterà nel Sannio il suo nuovo tour ‘Max 90 Live’, ha dunque fatto registrare il tutto esaurito in soli 4 giorni. I settecento biglietti messi a disposizione sui circuiti Ticket One e Go2 sono stati polverizzati (con i 100 posti in platea terminati in 24 ore) e confermano la grande attesa per l’evento.nella storica cornice delcanterà alcuni dei maggiori successi che ne hanno fatto un’icona ai tempi degli indimenticabili ...

Advertising

anteprima24 : ** Il concerto di Max #Pezzali al Teatro Romano è Sold Out ** - statodelsud : Max Pezzali in concerto a Nichelino: scaletta e info - Pino__Merola : Max Pezzali in concerto a Nichelino: scaletta e info - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Max Pezzali in concerto a Nichelino: scaletta e info - travirgolette : Spendere 70 euro per un concerto di Max Pezzali solo perché in una reggia e mi spacca dalle risate? -