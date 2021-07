Il Chievo Verona escluso dalla Serie B: gli asini non volano più. Storia della squadra venuta dal borgo che fu amata da tutti gli appassionati (Di venerdì 16 luglio 2021) I tifosi dell’Hellas Verona hanno ripetuto quella frase all’infinito. L’hanno trasformata in un coro, l’hanno scritta su uno striscione, l’hanno fatta tintinnare in ogni bar della città. “Quando i mussi volerà, avremo il derby in Serie A”. Solo che le prese in giro hanno tutte lo stesso vizio. Prima o poi smettono di far ridere, si ritorcono contro chi le ha pronunciate. E pur di riuscirci sono capaci di tutto. Anche di far spuntare le ali sulla groppa degli asini. Per i tifosi dell’Hellas l’estate del 2001 è una lunga camminata su un filo sospeso sull’abisso. Il loro mondo si è capovolto. La Serie A è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) I tifosi dell’Hellashanno ripetuto quella frase all’infinito. L’hanno trasformata in un coro, l’hanno scritta su uno striscione, l’hanno fatta tintinnare in ogni barcittà. “Quando i mussi volerà, avremo il derby inA”. Solo che le prese in giro hanno tutte lo stesso vizio. Prima o poi smettono di far ridere, si ritorcono contro chi le ha pronunciate. E pur di riuscirci sono capaci di tutto. Anche di far spuntare le ali sulla groppa degli. Per i tifosi dell’Hellas l’estate del 2001 è una lunga camminata su un filo sospeso sull’abisso. Il loro mondo si è capovolto. LaA è una ...

