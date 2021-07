Il caso dei topi suicidi in massa sta inquietando tutti in Italia (Di sabato 17 luglio 2021) Una misteriosa e inquietante moria di topi che sta interessando parte del Veneto, in particolare il Trevigiano, ma anche la provincia di Pordenone. Potrebbe risiedere in un fenomeno che si chiama "pullulazione" la risposta alla domanda che da un paio di settimane si fanno popolazione locale ed esperti dopo che indagini virologiche, batteriologiche e tossicologiche fino ad oggi messe in campo non avevano proposto soluzioni. Del fenomeno ha parlato oggi il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, al quale i colleghi dei centri minori si sono rivolti visto che per decenni è stato veterinario. Gruppi di comuni topi di campagna sono ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 luglio 2021) Una misteriosa e inquietante moria diche sta interessando parte del Veneto, in particolare il Trevigiano, ma anche la provincia di Pordenone. Potrebbe risiedere in un fenomeno che si chiama "pullulazione" la risposta alla domanda che da un paio di settimane si fanno popolazione locale ed esperti dopo che indagini virologiche, batteriologiche e tossicologiche fino ad oggi messe in campo non avevano proposto soluzioni. Del fenomeno ha parlato oggi il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, al quale i colleghi dei centri minori si sono rivolti visto che per decenni è stato veterinario. Gruppi di comunidi campagna sono ...

Advertising

hvrricaxe : @stuckinscvrface Nel caso venga , mi aggiungo Senti billie joe , non so se conosci ma cantante dei green day , in… - rosesontrosie : a tutte le rad e non, vorrei sapere la vostra opinione riguardo una cosa: che ne pensate dei servizi fotografici ch… - vlasec_ciotto : RT @VincyDevi: Uno dei tanti … La vittima, Venerando Bellomo, ieri aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. Avviati gli accertame… - LilianaCherubi1 : @_Gi_Ci_ @La_manina__ La classe dirigente del PD non lo ha mai appoggiato perché ostile ai 5S! Quindi il PD alle co… - SilviaMirizio : non ha caso è il mio momento preferito, ancora rido! I just got result '“MA QUALE CALMI MA QUALE CALMIIIIII”' on q… -

Ultime Notizie dalla rete : caso dei Gender Watch: L'Ue vuole imporre l'agenda Lgbt a Polonia e Ungheria Non è un caso che il 13 luglio solo 12 Paesi (tra cui Italia, Francia, Germania) abbiano ricevuto il via libera per l'anticipo del 13% dei finanziamenti. Non la Polonia, non l'Ungheria. La ...

Novità Bonus vacanze: arriva lo stop. Ecco cosa fare Bonus vacanze: vacanza a cavallo tra 2021 e 2022 Un rebus potrebbe essere il caso in cui decida di ... si potrà usare il bonus vacanze anche a cavallo dei due anni. Quello che cambia è il godimento ...

La fine della favola Chievo, dal caso plusvalenze alla possibile esclusione dalla B Il Sole 24 ORE Non è unche il 13 luglio solo 12 Paesi (tra cui Italia, Francia, Germania) abbiano ricevuto il via libera per l'anticipo del 13%finanziamenti. Non la Polonia, non l'Ungheria. La ...Bonus vacanze: vacanza a cavallo tra 2021 e 2022 Un rebus potrebbe essere ilin cui decida di ... si potrà usare il bonus vacanze anche a cavallodue anni. Quello che cambia è il godimento ...