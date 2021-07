Il balletto dell’acqua | ora è buona… per fare campagna elettorale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un evento creato in grande stile, un risultato incredibile dopo anni di lotta, botta e risposta tra associazioni, enti e comune di Benevento. Il problemaa Benevento, in un determinato periodo, è diventato il teatro di scontro, il tutti contro tutti. Acqua avvelenata a contrada Pezzapiana, questo il senso della battaglia iniziata dall’associazione Altrabenevento. Presenza del tetracloroetilene, parola impronunciabile che è diventata facile quasi quanto dire ‘mamma’ talmente se n’è parlato. Sul lato opposto del ring Gesesa in primis, che si è affannata in controlli continui per difendere la propria posizione e il proprio ...