Il 70% dei nuovi ricoverati per Covid non era vaccinato | la campagna di Figliuolo sta rallentando

"I casi Covid stanno risalendo velocemente, addirittura nell'ultima settimana si registra un +75%. Siamo nel pieno di una crescita esponenziale, con un tempo di raddoppio di 7 giorni. E' molto probabile che in poche settimane raggiungeremo lo stesso numero di casi del Regno Unito", dice all'Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico ideatore della pagina Facebook £Coronavirus – Dati e analisi scientifiche". Un allarme, l'ennesimo, che però va letto alla luce dei dati sull'identikit di chi finisce in ospedale in questo periodo. La stragrande maggioranza dei nuovi ricoverati con sintomi, anche con la variante Delta, non aveva fatto il vaccino

