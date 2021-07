Ignashevich | «Gli schemi di Mancini erano spazzatura allo Zenit»

(Di venerdì 16 luglio 2021), ex giocatore dello, ricorda glidiquando allenava in Russia e li paragona a quelli usati dall’Italia Romanè stato un giocatore di Robertoprima di diventare allenatore. Il Mancio è stato uno dei suoi ultimi allenatori che, a dispetto della vittoria a Euro 2020 con l’Italia, non ha lasciato un buonissimo ricordo. Intervistato dall’emittente russa Match TV, il giocatore ha detto che: «Ha lavorato sugli stessi principi di gioco che ha proposto a San Pietroburgo. Con l’Italia tutto era simile...

