Ibl Banca, ora si paga anche tramite smartphone (Di venerdì 16 luglio 2021) Ibl Banca ha stretto un accordo con BANCOMAT SpA e ora si può pagare anche con lo smartphone Novità per i clienti di Ibl Banca che ora possono usare il proprio smartphone per i pagamenti senza dover tirare fuori la carta dal portafoglio. L'accordo tra IBL Banca e BANCOMAT Spa permette ai clienti di questo L'articolo proviene da Consumatore.com.

