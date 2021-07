“I Wanna be your slave” | nel nuovo video dei Maneskin un live audace e senza filtri

VEVO_IT : Stanno battendo ogni tipo di record e finalmente i @thisismaneskin sono tornati con un nuovo video ufficiale esplos… - Open_gol : Ecco l’attesissimo video dei Maneskin - VanityFairIt : L'avete già visto? - willhvrondl : il video di i wanna be your slave esattamente - hadidxskriver : RT @VanityFairIt: L'avete già visto? -

Ultime Notizie dalla rete : Wanna your

Il video di 'Ibeslave' in poche ore ha raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni e il singolo è già nella top 10 della Global Chart di Spotify, contenuto nell'album 'Teatro d'ira - Vol.Giulia Ciavarelli Quasi 4 milioni di view in poche ore: è il primo bilancio dell'atteso videoclip ufficiale di " Ibeslave ", brano appartenente al disco "Teatro d'ira " Vol. I" e in corsa per aggiudicarsi le prime posizioni delle classifiche europee. Gli autori di questa sorprendente scalata verso un ...Il video di “I wanna be your slave” in poche ore ha raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni e il singolo è già nella top 10 della Global Chart di Spotify I Maneskin non si fermano più. È uscito ...I Maneskin sono tornati? Oh no, quando i Maneskin lanciano un video-bomba ti accorgi che non se ne sono mai andati. I wanna be your slave è il nuovo video-clip della band romana di cui sapevate di ave ...