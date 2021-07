I professionisti del terziario bergamasco a confronto: idee e proposte concrete per ripartire (Di venerdì 16 luglio 2021) Pronti a entrare nel club? Dall’esperienza maturata durante la pandemia sui social network e, in particolare su ClubHouse, i professionisti del terziario bergamasco si danno appuntamento giovedì 22 luglio (dalle 19.30) al Settecento Hotel a Presezzo (in via Milano, 3) per scambiarsi idee, considerazioni e proposte concrete per ripartire insieme con forza e passione. Sotto il nome di “Join the Club” la serata organizzata dal Gruppo Libere Professioni di Ascom Confcommercio Bergamo si configura come un evento informale nel segno del “fare squadra” e, soprattutto, per trovare ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 luglio 2021) Pronti a entrare nel club? Dall’esperienza maturata durante la pandemia sui social network e, in particolare su ClubHouse, idelsi danno appuntamento giovedì 22 luglio (dalle 19.30) al Settecento Hotel a Presezzo (in via Milano, 3) per scambiarsi, considerazioni eperinsieme con forza e passione. Sotto il nome di “Join the Club” la serata organizzata dal Gruppo Libere Professioni di Ascom Confcommercio Bergamo si configura come un evento informale nel segno del “fare squadra” e, soprattutto, per trovare ...

