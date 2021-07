I piedi di argilla della Russia di Putin

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 luglio 2021) A conti fatti, l’ondata di populismo sembra essersi ridotta negli ultimi mesi. E le democrazie hanno resistito. In alcuni casi hanno subito più danni, come negli Stati Uniti, dove le iniziative per la riduzione del diritto di voto riflettono ancora l’influenza tossica degli anni di Trump, ma di sicuro sono rimaste in. La loro struttura flessibile, dice questo articolo di Philip Stephens sul Financial Times, le fa apparire più deboli, quando in realtà la loro forza è la resistenza. Lo stesso non si può dire, al contrario, delle autocrazie, che nell’articolo vengono paragonate all’acciaio al carbonio. Un materiale durissimo ma a rischio rottura se messo sotto ...