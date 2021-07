I 5 Stelle si rimettono in Movimento Il voto degli iscritti sullo statuto e il leader a inizio agosto Per il direttorio in pole Di Maio | Patuanelli | Taverna e Appendino

Advertising

stelle_lune : @AleJustOne Ci rimettono gli elettroliti, a bere troppa acqua. Ciao* -

Ultime Notizie dalla rete : Stelle rimettono

LA NOTIZIA

... abbacinante, maiuscola dei ragazzi di Meo Sacchetti che, privi delle proprie, dominano in ... Ma gli azzurri rispondono colpo su colpo, non si fanno intimorire e con un grande Mannion...... Roberto Speranza e Giuseppe Conte, allora leader in pectore dei 5. Sembrava la quadratura ...tutto in discussione, anche in Calabria. Difficile dire adesso quali potranno essere gli ...Beppe Grillo e l'ex premier Conte a pranzo per siglare la ritrovata intesa. Ma le voci corrono: eletti scontenti per la debolezza del fondatore. Lunedì i due potrebbero trovarsi di nuovo su due fronti ...Non a Nola, patria natia degli obelischi devoti a San Paolino, ma a migliaia di chilometri di distanza, è stato possibile di nuovo rimettere a riveder le stelle quella macchina verticale, tensione ete ...