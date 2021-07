Huawei P50, i Kirin 9000 non bastano per tutti: ripiego su Snapdragon 4G | RumorHDblog.it (Di venerdì 16 luglio 2021) I Kirin rimanenti saranno dedicati alle prime unità di P50 Pro fino a esaurimento scorte; poi si passerà a S888 senza 5G. P50 liscio userà S888 4G fin da subito.Read More L'articolo Huawei P50, i Kirin 9000 non bastano per tutti: ripiego su Snapdragon 4G RumorHDblog.it proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 luglio 2021) Irimanenti saranno dedicati alle prime unità di P50 Pro fino a esaurimento scorte; poi si passerà a S888 senza 5G. P50 liscio userà S888 4G fin da subito.Read More L'articoloP50, inonpersu4G.it proviene da HelpMeTech.

