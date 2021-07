HUAWEI MateView GT Melagoodo Night | seguitela con noi su TwitchHDblog it

Advertising

HuaweiMobileIT : Nuovo #HuaweiMateViewGT, display ultra-wide da 34’’ con frequenza di aggiornamento da 165Hz e funzione dark field c… - hwupgrade : Questa sera, ore 20.30, c'è la Melagoodo Night: protagonisti quattro streamer e il nuovo #HUAWEIMateViewGT, il prim… - CeotechI : RT @CeotechI: I monitor MateView arrivano nel Huawei Store d'Italia pronti al preordine... - #huawei #mateview #matebook #mate40pro #mate40… - Fanatical_2019 : Huawei, offerta per i preordini MateView e GT e sconti per celebrare Euro 2020 - notebookitalia : Huawei MateView GT e MateView sono finalmente in preordine in Italia a 549€ e 699€, con Huawei MatePad 10.4, M-Penc… -

Ultime Notizie dalla rete : HUAWEI MateView

In occasione del lancio del monitorGT ,ha organizzato una serata di gaming in compagnia dei ragazzi di Melagoodo . Dalle ore 20.30 di stasera JustGabbo, Velox, Delux e BerriTV giocheranno live a Call of Duty: Warzone ...I quattro del collettivo Melagoodo giocheranno sfruttando le varie caratteristiche esclusive diGT, raccontandone in tempo reale le peculiarità e i vantaggi rispetto a un monitor ...In occasione del lancio del monitor MateView GT, HUAWEI ha organizzato una serata di gaming in compagnia dei ragazzi di Melagoodo. Dalle ore 20.30 di stasera JustGabbo, Velox, Delux e BerriTV ...Tanti gli sconti per la mobilità alternativa e non solo nella sezione Groupon monopattino elettrico. Ecco i migliori a cui potete accedere in questo momento ...