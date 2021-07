Haiti, “omicidio Moise ordinato da ex funzionario” (Di venerdì 16 luglio 2021) Sarebbe stato un ex funzionario Haitiano del ministero della Giustizia ad ordinato l’assassinio del presidente Haitiano, Jovenel Moise. A riferirlo è il capo della polizia colombiana, Luis Vargas. Secondo Vargas, inoltre, gli ex militari colombiani Germán Rivera e Duberney Capador erano a conoscenza del piano per assassinare Moise, informazioni in linea con le dichiarazioni del presidente colombiano, Iván Duque, che giovedì ha precisato che alcuni membri del gruppo dei presunti gli assassini non erano a conoscenza del vero piano mentre altri sì. Come ha riferito il capo della polizia, “in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Sarebbe stato un exano del ministero della Giustizia adl’assassinio del presidenteano, Jovenel. A riferirlo è il capo della polizia colombiana, Luis Vargas. Secondo Vargas, inoltre, gli ex militari colombiani Germán Rivera e Duberney Capador erano a conoscenza del piano per assassinare, informazioni in linea con le dichiarazioni del presidente colombiano, Iván Duque, che giovedì ha precisato che alcuni membri del gruppo dei presunti gli assassini non erano a conoscenza del vero piano mentre altri sì. Come ha riferito il capo della polizia, “in ...

Ultime Notizie dalla rete : Haiti omicidio Un capro espiatorio per l'omicidio Moise: "Ha pagato dei sicari" È finito in manette ad Haiti , accusato di essere la mente dietro l' omicidio del presidente Jovenel Moïse , assassinato nella sua residenza da mercenari colombiani e americani. La polizia ha ...

Omicidio Moïse: sempre più intrigo internazionale Anche utilizzando maniere poco ortodosse, Secondo quanto trapelato da Port au Prince, la capitale dell'isola, il suo obiettivo era organizzare un colpo di stato ad Haiti. Il suo piano era arrestare ...

Haiti, "omicidio Moise ordinato da ex funzionario" Adnkronos Haiti, “omicidio Moise ordinato da ex funzionario” Sarebbe stato un ex funzionario haitiano del ministero della Giustizia ad ordinato l’assassinio del presidente haitiano, Jovenel Moise. A riferirlo è il capo della polizia colombiana, Luis Vargas. Sec ...

Haiti: "Washington Post", i "mercenari" contrattati per la sicurezza del "futuro presidente" Sanon Gli ex militari colombiani accusati di aver ucciso il presidente di Haiti, Jovenel Moise, sarebbero stati in realtà reclutati per ...

