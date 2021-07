Haiti, “omicidio Moise ordinato da ex funzionario” (Di venerdì 16 luglio 2021) Sarebbe stato un ex funzionario Haitiano del ministero della Giustizia ad ordinato l’assassinio del presidente Haitiano, Jovenel Moise. A riferirlo è il capo della polizia colombiana, Luis Vargas. Secondo Vargas, inoltre, gli ex militari colombiani Germán Rivera e Duberney Capador erano a conoscenza del piano per assassinare Moise, informazioni in linea con le dichiarazioni del presidente colombiano, Iván Duque, che giovedì ha precisato che alcuni membri del gruppo dei presunti gli assassini non erano a conoscenza del vero piano mentre altri sì. Come ha riferito il capo della polizia, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Sarebbe stato un exano del ministero della Giustizia adl’assassinio del presidenteano, Jovenel. A riferirlo è il capo della polizia colombiana, Luis Vargas. Secondo Vargas, inoltre, gli ex militari colombiani Germán Rivera e Duberney Capador erano a conoscenza del piano per assassinare, informazioni in linea con le dichiarazioni del presidente colombiano, Iván Duque, che giovedì ha precisato che alcuni membri del gruppo dei presunti gli assassini non erano a conoscenza del vero piano mentre altri sì. Come ha riferito il capo della polizia, ...

