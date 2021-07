Haaland Chelsea: offerti 150 milioni al Dortmund e maxi commissione a Raiola! (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Chelsea avrebbe preparato una maxi offerta al Borussia Dortmund per lasciar partire Erling Haaland Il Chelsea è disposto a fare una vera e propria follia per portare Erling Haaland a Londra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bene informati parlano di un’offerta pronta a partire dai Blues dal valore complessivo di 150 milioni, da raggiungere con l’inserimento di uno o due giocatori. Da Dortmund fanno sapere di non aver ancora ricevuto proposte formali, ribadendo l’assoluta incedibilita? del ragazzo. Ma a Stamford Bridge si lavora alla formulazione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilavrebbe preparato unaofferta al Borussiaper lasciar partire ErlingIlè disposto a fare una vera e propria follia per portare Erlinga Londra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bene informati parlano di un’offerta pronta a partire dai Blues dal valore complessivo di 150, da raggiungere con l’inserimento di uno o due giocatori. Dafanno sapere di non aver ancora ricevuto proposte formali, ribadendo l’assoluta incedibilita? del ragazzo. Ma a Stamford Bridge si lavora alla formulazione ...

