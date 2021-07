Gualtieri incontra Consulta giovani Imprenditori e Professionisti

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – Robertohato ladi Roma, un network di under 40 composto da 15 associazioni di categoria. Tanti i temi affrontati per il rilancio di Roma: iavvocati hanno lanciato idee per la sburocratizzazione delle procedure, icostruttori hanno fatto proposte per il rilancio delle infrastrutture, gli albergatori si sono impegnati a far ripartire il turismo, i commercialisti hanno proposto la riduzione della Tari, idi Coldiretti la valorizzazione della ...

A dirlo è Michelangelo Melchionno, presidente della Cna di Roma, in occasione dell'incontro - dibattito con Roberto, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni ...... non tutte controllabili, e per essere credibile deve esplicitare lo snodo in cuilo ... e cioè chediventi il nuovo sindaco della città. Il fair play si pratica prima e dopo la ...Classe 2000, pugliese ma romano d'adozione, lo studente universitario per primo si era candidato a sindaco della Capitale, poi la decisione di sostenere ..."Dal prossimo sindaco ci aspettiamo segnali ed interventi immediati per invertire le tendenze negative degli ultimi anni”, ha dichiarato il segretario della Cna di Roma Stefano Di Niola ...