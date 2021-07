Green pass, verso l’obbligo per gli insegnanti. Martedì la cabina di regia (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug – Green pass per trasporti a lunga percorrenza e a scuola per gli insegnanti: tutte le ipotesi allo studio. Entro luglio comunque il certificato verde sarà obbligatorio nelle situazioni di possibile assembramento. Pare sia questo l’orientamento dell’esecutivo in merito all’estensione dell’obbligo del Green pass. Non proprio sul modello francese, ma quasi ci manca. Infatti è ancora al vaglio la possibilità di estenderlo ai ristoranti e ai locali al chiuso. Gli esperti dicono che bisognerà vedere i dati del monitoraggio di oggi per regolarsi. Quel che è chiaro però è che mentre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug –per trasporti a lunga percorrenza e a scuola per gli: tutte le ipotesi allo studio. Entro luglio comunque il certificato verde sarà obbligatorio nelle situazioni di possibile assembramento. Pare sia questo l’orientamento dell’esecutivo in merito all’estensione deldel. Non proprio sul modello francese, ma quasi ci manca. Infatti è ancora al vaglio la possibilità di estenderlo ai ristoranti e ai locali al chiuso. Gli esperti dicono che bisognerà vedere i dati del monitoraggio di oggi per regolarsi. Quel che è chiaro però è che mentre ...

