Green Pass | Sofo | “Inaccettabili discriminazioni”

"Non dobbiamo strumentalizzare una crisi sanitaria per imporre restrizioni alla libertà individuale e un modello di società orwelliano alla popolazione italiana". Così Vincenzo Sofo, europarlamentare di Fratelli d'Italia, ha commentato la proposta del governo francese di rendere il Green Pass obbligatorio per diverse attività della vita quotidiana. alp/sat/gtr su Il Corriere della Città.

