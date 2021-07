Green pass, quali nuove regole e restrizioni possono arrivare (Di venerdì 16 luglio 2021) Il governo sta valutando nuove misure di contenimento del coronavirus, che potrebbero comportare anche alcuni cambiamenti sulle regole per il Green pass, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività da un test per Covid-19. Il tema verrà affrontato ufficialmente nei prossimi giorni, durante una riunione con la cabina di regia che dovrebbe essere convocata all’inizio della settimana prossima e previo consulto con il Comitato tecnico scientifico. Le ipotesi sul Green pass Dopo le nuove regole introdotte dalla ... Leggi su wired (Di venerdì 16 luglio 2021) Il governo sta valutandomisure di contenimento del coronavirus, che potrebbero comportare anche alcuni cambiamenti sulleper il, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività da un test per Covid-19. Il tema verrà affrontato ufficialmente nei prossimi giorni, durante una riunione con la cabina di regia che dovrebbe essere convocata all’inizio della settimana prossima e previo consulto con il Comitato tecnico scientifico. Le ipotesi sulDopo leintrodotte dalla ...

