Green pass per bar e ristoranti? Il punto della situazione (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Green pass per andare nei bar e nei ristoranti può davvero diventare realtà? È una domanda a cui, quantomeno per l'Italia, occorrerà del tempo per poter rispondere con certezza. Il dato certo è che il modello francese prevede che per accedere a momenti di socialità di questo tipo sarà necessario avere la certificazione verde. Occorrerà cioè aver completato la vaccinazione, essere guariti dal Covid al massimo nei sei mesi precedenti o avere un tampone negativo fatto non più di due giorni prima. I contagi salgono L'altro parametro oggettivo riguarda i contagi. Stanno salendo. Le ospedalizzazioni non crescono, ma qualora venissero ...

