Green Pass ottenibile solo dopo due dosi di vaccino, obbligo per treni, aerei e grandi eventi (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono giorni concitati sull’argomento Green Pass, dopo l’annuncio del Presidente francese Macron di renderlo obbligatorio per poter partecipare alla vita pubblica , anche in Italia si valutano diverse ipotesi, a causa dell’aumentare dei contagi da Covid dovuti soprattutto alla variante Delta. Quando rilasciarlo e dove Molti i problemi da affrontare, primo dei quali il rilascio del certificato verde che attualmente avviene già dopo la prima dose del vaccino ma secondo alcuni studi pubblicati dalle riviste New England Journal of Medicine e Nature, per essere protetti da questa nuova variante servono ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono giorni concitati sull’argomentol’annuncio del Presidente francese Macron di renderlo obbligatorio per poter partecipare alla vita pubblica , anche in Italia si valutano diverse ipotesi, a causa dell’aumentare dei contagi da Covid dovuti soprattutto alla variante Delta. Quando rilasciarlo e dove Molti i problemi da affrontare, primo dei quali il rilascio del certificato verde che attualmente avviene giàla prima dose delma secondo alcuni studi pubblicati dalle riviste New England Journal of Medicine e Nature, per essere protetti da questa nuova variante servono ...

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - _antoniobraccio : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I cardinali miravano al Bulgari e non volevano pagare le tasse • Speranza & C. non sann… - Joe911S : Che poi il Green Pass lo chiudono d'inverno quando arrivano le forti nevicate? -