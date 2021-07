Green pass obbligatorio per gli insegnati: l’ipotesi del Cts sul rientro a scuola. Senza vaccino, serve il tampone (Di venerdì 16 luglio 2021) Se non si tratta di obbligo vaccinale per gli insegnati, poco ci manca. La soluzione suggerita dagli esperti del Comitato tecnico scientifico perché il mondo della scuola torni in classe stabilmente dal prossimo anno scolastico punta innanzitutto a stanare quei 220mila tra insegnanti e operatori scolastici che, secondo il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ancora non hanno ricevuto la prima dose. Per loro il Cts propone di condizionare l’ingresso a scuola con il possesso del Green pass, sia che si vada in classe con gli studenti, sia che si lavori in segreteria. Fermo restando che ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) Se non si tratta di obbligo vaccinale per gli, poco ci manca. La soluzione suggerita dagli esperti del Comitato tecnico scientifico perché il mondo dellatorni in classe stabilmente dal prossimo anno scolastico punta innanzitutto a stanare quei 220mila tra insegnanti e operatori scolastici che, secondo il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ancora non hanno ricevuto la prima dose. Per loro il Cts propone di condizionare l’ingresso acon il possesso del, sia che si vada in classe con gli studenti, sia che si lavori in segreteria. Fermo restando che ...

